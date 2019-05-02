HABER

Elazığ'ın "Boğazkere" üzümü tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 20:57 | Son Güncelleme

Elazığ'ın "Boğazkere" üzümü tescillendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'a has üzüm çeşitlerinden "Boğazkere" üzümü coğrafi işaret olarak tescillendi.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, yaptığı açıklamada, Anadolu'da yetiştirilen en eski üzüm çeşitlerinden olan Elazığ "Boğazkere" üzümünün yaptıkları başvuruyla, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirtti.

Boğazkere üzümünün daha önceden tescillenen yöreye has üzüm çeşitlerinden olan "Öküzgözü" üzümü gibi ticari potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Yoğunlu, şunları kaydetti:

"FKA olarak faaliyet alanlarımız olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizde ticari potansiyeli yüksek, yöreye özgü birçok ürünümüz bulunmaktadır. Biz de üretilen bu ürünlerin coğrafi işaret tescili alması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Böylece bölgemizde üretilen yöreye özgü ürünlerimizin coğrafi işaret tescili ile etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve belirli üretim standartlarına kavuşturularak koruma altına alınması sağlanacaktır."

Yoğunlu, coğrafi işaret korumasının bir ürünün ve üretildiği yörenin, ülke çapında tanıtımını sağlayarak ticari değerinin arttırılmasına katkı sunduğunu, Boğazkere üzümünün tescilinin de orta ve uzun vadede bölgenin kalkınmasına olumlu katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi
Konak Belediyesi rekreasyon alanının tahsisini istediKonak Belediyesi rekreasyon alanının tahsisini istedi
Standart Profil işçilerinden yol kapatma eylemiStandart Profil işçilerinden yol kapatma eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boğazkere coğrafi işaret Elazığ üzüm

En Çok Okunan Haberler

O bankada parası olanlar dikkat!

O bankada parası olanlar dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.