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Elazığ'ın "gönüllüler ordusu" gönülleri fethediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen gönüllüler ordusu, depremzedelerin hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de psikolojik destek sağlıyor - Gönüllüler, birlikte oyunlar oynadıkları çocukların depremin psikolojisinden uzaklaşması için elinden gelen gayreti sarf ediyor

ELAZIĞ (AA) - KEREM KOCALAR - Elazığ'da yaşanan depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen "gönüllüler ordusu", depremzedelerin hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de psikolojik destek sağlıyor.

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Türk Kızılayı, bölgede adeta seferber oldu.

Bu kurumların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından Elazığ'a koşan ve gönüllülük esasına göre çalışan yardım kuruluşları da bölgede hummalı şekilde fedakarca çalışıyor.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hizmet veren gönüllüler, aynı zamanda bölgedeki başta çocuklar olmak üzere psikolojik travma yaşanmasının önüne geçmek için çocuklarla yakından ilgileniyor.

Türkiye'nin bir ucundan gelerek depremzede çocuklarla basketbol, futbol ve yakan top gibi çeşitli oyunlar oynayan gönüllüler, zaman zaman da onlara hediyeler vererek gönülleri fethediyor.

Bölgeye gelen sivil toplum kuruluşlarından Mamak İnsani Yardım Platformu'nun gönüllülerinden Elif Motur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem öncesinde ihtiyaç sahipleriyle buluşmak üzere Suriye'ye gittiklerini ve deprem anında buradaki halkla bir arada olduklarını söyledi.

Depremi duyar duymaz "Bize ihtiyaçları var" diyerek Türkiye'ye döndüklerini ve depremin ertesi günü Elazığ'a ulaştıklarını anlatan Motur, "Şu anda önce gıda yardımları gerçekleştirdik. Bölgeye çeşitli yardımlar yapmak için tırlarımız yolda. Gıda yardımı, battaniye gibi çeşitli yardımlar getiriyoruz. Türk halkı için biz buradayız elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Halen depremin etkisinden çıkamayan çocuklar var"

Çocukları çok sevdiklerini aktaran Motur, şunları kaydetti:

"Çocuklara ayrı bir önem veriyoruz ve çok seviyoruz. Çünkü depremden en çok çocuklar etkileniyor. Halen depremin etkisinden çıkamayan çocuklar var. Bu çocuklardan bazıları en ufak bir artçı depremde bile ağlamaya başlıyorlar. Biz de o yüzden spor salonundaki çocuklarla oyunlar oynuyor, sevdikleri şeyleri dağıtıyoruz. Böylelikle onlara farklı bir ortam hazırlıyoruz. Çocuklar çok masumlar. Onlar için elimizden gelenin fazlasını yapmaya özen gösteriyoruz. Bir anlamda onlara yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz."

Çocukların kendilerine çok alıştığını dile getiren Motur, zaman zaman çocukların kendilerinden ayrılmak bile istemediğini sözlerine ekledi.

Çocuklar da oyunlar oynadıklarını ve kendileriyle ilgilenen ağabey ve ablalarına minnettar olduklarını ifade etti.

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