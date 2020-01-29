Elazığ'ın "gönüllüler ordusu" gönülleri fethediyor

ELAZIĞ (AA) - KEREM KOCALAR - Elazığ'da yaşanan depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen "gönüllüler ordusu", depremzedelerin hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de psikolojik destek sağlıyor.

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Türk Kızılayı, bölgede adeta seferber oldu.

Bu kurumların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından Elazığ'a koşan ve gönüllülük esasına göre çalışan yardım kuruluşları da bölgede hummalı şekilde fedakarca çalışıyor.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hizmet veren gönüllüler, aynı zamanda bölgedeki başta çocuklar olmak üzere psikolojik travma yaşanmasının önüne geçmek için çocuklarla yakından ilgileniyor.

Türkiye'nin bir ucundan gelerek depremzede çocuklarla basketbol, futbol ve yakan top gibi çeşitli oyunlar oynayan gönüllüler, zaman zaman da onlara hediyeler vererek gönülleri fethediyor.

Bölgeye gelen sivil toplum kuruluşlarından Mamak İnsani Yardım Platformu'nun gönüllülerinden Elif Motur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem öncesinde ihtiyaç sahipleriyle buluşmak üzere Suriye'ye gittiklerini ve deprem anında buradaki halkla bir arada olduklarını söyledi.