Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n Sivrice il\u00e7esinde 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130U\u011fur Mumcu \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn 27. Y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde Be\u015fikta\u015f\u2019ta an\u0131ld\u0131Merkez \u00fcss\u00fc Sivrice, Elaz\u0131\u011f olan 6,8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem ya\u015fand\u0131 - Kandilli RasathanesiEOS nedir, y\u00fcksek veya d\u00fc\u015f\u00fck \u00e7\u0131kmas\u0131 ne anlama gelir?
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