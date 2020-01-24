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  4. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:10 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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