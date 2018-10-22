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Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:36 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Körfez ülkelerinden gelen yatırımcı turizmcilerle Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde rafting yaptı - Vali Kaldırım: - "Murat Nehri önemli bir destinasyon alanı olmaya aday" - Turizmcilerden Abdulaziz Jaber: - "Bu aktivitenin çok sayıda Arap turisti buraya çekeceğini düşünüyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Körfez ülkelerinden gelen yatırımcı turizmcilerle tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde rafting yaptı.

Elazığ Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı ve Türk Hava Yolları'nın (THY) öncülüğünde Körfez ülkelerinden kente gelen turizmciler, bin 100 yıl önce inşa edilen ve İpek Yolu güzergahında olduğu için "İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü'' olarak bilinen Palu Köprüsü'nün üzerinde bulunduğu Murat Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.

Vali Kaldırım, Murat Nehri'nin bu yıl rafting parkuru olarak ilan edildiğini belirterek, bu alanın turizme açılması için Palu Kaymakamlığı ve belediyenin güzel projeler yaptığını aktardı.

Yeni yatırımlar ile burasının bir turizm merkezi haline geleceğine işaret eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"Burada güzel bir proje icra edildi. Hem rafting malzemeleri getirildi hem de burada bir yürüyüş alanı oluşturuldu. Aktiviteleri çeşitlendirme projeleri var. Murat Nehri önemli bir destinasyon alanı olmaya aday. Misafirlerimizin de söylediği gibi gerçekten çok keyifli ve heyecanlıydı. Burada bu tür aktiviteleri yapmak turistler için ilgi çekici. Burası cazibe oluşturan merkez olmaya aday bir yer."

- "Turistlerden yatırım sözü aldık"

Elazığ'ın turizm sektörü açısından her imkana sahip olduğunu dile getiren Kaldırım, "Burası rafting, bisiklet turları, yamaç paraşütü, kayak, sağlık turizmi, spor turizmi, teleferik, macera parkları ile çeşitlenirse dünyanın her yerinden turist çekebilir." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, kentin her kesime hitap edecek kültürel ve sportif çeşitliliği bünyesinde barındırdığını anlatarak, "Altyapıyı geliştirip daha sonra doğru tanıtımlarla bu potansiyeli geliştireceğiz. 11 kişi Körfez ülkelerinden geldiler. Güzel bir etkinlik yapıldı. Kendilerinden yatırım sözü aldık. Hem de Türkiye'ye bol turist getireceklerini söylediler." şeklinde konuştu.

Turizmcilerden Abdulaziz Jaber, Elazığ'da yapılan etkinlikten çok memnun kaldıklarını söyledi.

Jaber, "Daha önce Karadeniz ve Antalya'da etkinlikler gerçekleştirmiştik ama bu gerçekleştirdiğimiz etkinlik en güzel ve en heyecanlılarından biriydi. Bu aktivitenin çok sayıda Arap turisti buraya çekeceğini düşünüyoruz. Alanlar biraz daha geliştirilirse turist sayısının artacağından eminim. En kısa sürede tekrar buraya geleceğiz. Bu aktivite konusunda yatırım yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Rafting

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