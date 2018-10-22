Elazığ'ın tarihi Palu ilçesinde rafting heyecanı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Körfez ülkelerinden gelen yatırımcı turizmcilerle tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde rafting yaptı.

Elazığ Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı ve Türk Hava Yolları'nın (THY) öncülüğünde Körfez ülkelerinden kente gelen turizmciler, bin 100 yıl önce inşa edilen ve İpek Yolu güzergahında olduğu için "İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü'' olarak bilinen Palu Köprüsü'nün üzerinde bulunduğu Murat Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı.

Vali Kaldırım, Murat Nehri'nin bu yıl rafting parkuru olarak ilan edildiğini belirterek, bu alanın turizme açılması için Palu Kaymakamlığı ve belediyenin güzel projeler yaptığını aktardı.

Yeni yatırımlar ile burasının bir turizm merkezi haline geleceğine işaret eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"Burada güzel bir proje icra edildi. Hem rafting malzemeleri getirildi hem de burada bir yürüyüş alanı oluşturuldu. Aktiviteleri çeşitlendirme projeleri var. Murat Nehri önemli bir destinasyon alanı olmaya aday. Misafirlerimizin de söylediği gibi gerçekten çok keyifli ve heyecanlıydı. Burada bu tür aktiviteleri yapmak turistler için ilgi çekici. Burası cazibe oluşturan merkez olmaya aday bir yer."