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Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Elazığ’da coğrafi işareti tescili de alan üzüm ve cevizle hazırlanan "orcik (cevizli sucuk)" yapımına başlandı.Elazığ’da ceviz ve üzüm hasadının ardından orcik yapımına başlanması, köylerde tatlı bir telaşa neden oldu.

Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Elazığ’da coğrafi işareti tescili de alan üzüm ve cevizle hazırlanan "orcik (cevizli sucuk)" yapımına başlandı.
Elazığ’da ceviz ve üzüm hasadının ardından orcik yapımına başlanması, köylerde tatlı bir telaşa neden oldu. Osmanlı döneminden bu yana bin bir emekle toplanan ceviz ve üzümler, zahmetli bir yolculuğun ardından orcike dönüşüyor. 2 yıl önce Elazığ Valiliğinin girişimleriyle coğrafi bölge işaret tescili alan orcik, doğal olarak köylerde yapılıyor. Köylünün de önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Türkiye genelinde hemen hemen her ilde satışı yapılan orcik, aracı firmalarla yurt dışına da gönderiliyor.

Emekli oldu, köyünde tonlarca orcik üretmeye başladı
Orciğin yapımının çok zor olduğunu ifade eden Fatlı Çelik, “Bizim köyümüz Oymağaç köyü. Üzüm ve ceviz çıktığı zaman ilk işimiz orcik yapmaktır. Türkiye’nin her yerinde alıyorlar. Orcik zor bir iş, malumunuz ceviz kırılıyor, ayıklanıyor, cevizin içi dört parçaya ayrılıyor. El emeği göz nuru onlar teker teker iplere diziliyor. Ceviz hazır bir hale geliyor. Bu defa üzümlerin olgunlaşmasını bekliyoruz. Olgunlaşan üzümleri toplayarak üzüm sıkma makinelerinde sıkarak şıra haline getiriyoruz. Kazanlarda pişirip yeteri kadar cevizlere buluyoruz" dedi.
Emekli olduktan sonra orcik yapım işine ağırlık verdiğini aktaran Çelik, "Türkiye’nin 50 şehrine sipariş gönderiyorum. Yurt dışına göndermedim, alanlar kendi imkanları ile yurt dışına gönderiyorlar. Bu sene 3-5 ton arasında üretim yapmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Yapımını görseler, 50 değil 60 lira verirler"
Orcik yapımına başlayanlardan Ruhat Uçar ise, “Orcik Elazığ’ın sembolüdür. Ceviz içimiz, üzümümüz, şıramız doğaldır. Doğal gübreler kullanıyoruz. Yapımı güçlük ve zorluk ile meydana gelmektedir. Ceviz içini dört parçaya bölüyoruz. Bazı kişiler bu cevizi 8 parçaya bölüyor ve aynı fiyat altında satıyorlar. Tüketici bunun farkında değil. Bunun farkına varmak için cevize dikkat etmek lazım. Yapılan bulamaca göre batırma işlemi değişiyor. Bu şekilde 4-5 defa batırdığımızda cevizi kaplar, biraz sıvı yaptığımızda görünümü düzgün olur. Orciğin yapımı çok zor. Biz orciğin kilosuna 50 lira dediğimiz zaman bir kilo orcik 50 olur mu diye tepki gösteriyorlar. Ama yapımını görseler 60 liranın bile az olacağını anlayacaklar. Tüketici kardeşlerimize ürünlerimizi satacağız. Biz para kazanacağız, onlar da afiyetle yiyecekler. Bu sene 1 tona kadar orcik üretebiliriz” diye konuştu.

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı
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