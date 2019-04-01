Elazığ’ın yeni başkanı AK Partili Şerifoğulları oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, yeni başkan seçildi.

Mahalli İdareler Seçimi Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ’ın il, ilçe ve belde belediye başkanları belirlendi. AK Parti’nin 39 yaşındaki adayı Şahin Şerifoğulları Elazığ’ın yeni belediye başkanı oldu. Seçim sonrası AK Parti tarafından Ahmet Aytar meydanında kutlama yapıldı.

Meydanda konuşan yeni başkan Şahin Şerifoğulları, "Sizler bugün AK Partimizi tercih ederek, milli iradeden yana olduğunuzu gösterdiniz. Bu sizin zaferinizdir. AK Parti’nin hamurunu sizler yoğurdunuz. Bu sonuçlarla sandıktan birlik ve beraberliğimiz çıkmıştır. Kazanan sizler, demokrasimiz ve Elazığ oldu. Sizler bugün sandıkta güven ve istikrar için AK Parti ile yola devam kararı verdiniz. AK Partimize olan bu teveccühünüzden ötürü hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Bu başarı bizleri şımartmayacak. Omuzlarımıza daha önemli bir sorumluluk yüklendiğinin farkına vararak, sizlere en güzel hizmeti getirebilmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Demokratik tercihi AK Parti’den yana kullanmayan değerli vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Kime oy vermiş olursanız olsun, oylarınız bizim için değerlidir" dedi.