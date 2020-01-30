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Elazığlı öğrenciler, ağır hasarlı okullarının yıkımını üzüntüyle izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde ağır hasar gören okulların yıkımına başlandı.

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde ağır hasar gören okulların yıkımına başlandı. Elazığ Ortaokulu'nun öğrencileri de ağır hasarlı binalarının yıkımını izledi. 8'inci sınıf öğrencisi Serhat Efe Orhan, "İçimiz parçalanıyor, çok üzüldük" dedi.
Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da, 200 okuldan ağır hasar gören 10'unun yıkımına karar verildi. Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde bulunan, 24 derslikli Elazığ Ortaokulu'nun da taşıyıcı kolonlarında, depremde ağır hasar meydana geldi. 68 öğretmenin görev yaptığı, 1081 öğrencinin eğitim gördüğü, 3 katlı okul, iş makineleriyle içindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımı duyan öğrenciler de okul binasının önüne geldi. Yıkımı izleyen ve duygulanan öğrenciler, aynı yere inşa edilecek okul açılana kadar Esen Tepe Mahallesi'ndeki Cemal Gürsel Ortaokulu'nda eğitim görecek.
Elazığ Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Serhat Efe Orhan, "Burada okuyorum. 8'inci sınıfa gidiyorum. LGS'ye hazırlanıyorum. Kitaplarımız da evde kaldığı için ders çalışamıyoruz. İçimiz parçalanıyor, çok üzüldük. Okulumuz yeniden yapılana kadar eğitime yukarıda, Cemal Gürsel Ortaokulu'nda devam edeceğiz" dedi.
7'nci sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Yıldırım ise "Okulumuz yıkıldı, çok üzüldük" diye konuştu.
7'nci sınıf öğrencilerinden Nisa Ceylin Bal da "Bu okulda bir sürü anımız vardı ama hepsi gitti. Yeni okul yapılacakmış. Okulumuzun hemen yapılmasını istiyorum" dedi.
Öte yandan depremde, okulun en üst katındaki duvarda olduğu gibi kalan Atatürk portresi, görevliler tarafından alınarak, güvenli yere konuldu.

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