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Elazığlı pazarcılardan, depremzedelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, deprem sonrası ilk kez kurulan semt pazarında esnaf, fiyatları sabitledi.

Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, deprem sonrası ilk kez kurulan semt pazarında esnaf, fiyatları sabitledi. Esnaftan bazıları sebze ve meyveleri, depremzedelere ücretsiz dağıttı.
Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremin ardından, başlatılan yardım seferberliğine destek sürüyor. En çok hasar gören Mustafa Paşa Mahallesi'nde deprem sonrası ilk kez tezgah açan 'Çarşamba Pazarı' esnafı da depremzedeler için fiyatları sabitledi. Pazarcılar, sebze ve meyve fiyatlarında artışa gitmezken, bu ürünler bazı tezgahlarda da halka ücretsiz verildi.
'ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ'
Pazarcı Bülent Ekener, deprem öncesindeki fiyatların sabit kalacağını belirterek, "Hiçbir ürüne zam yapmadık, halkımızı bekliyoruz. İhtiyaç sahiplerini de bekleriz, onlara ücretsiz meyve ve sebze verebiliriz. Pazarda hafiften bir canlılık var. Ben buranın yerlisiyim ve yıllardır bu işi yapıyorum" dedi.
Bölgeye ulaştırılan yardımlar sayesinde, pazardaki ürünlere pek bir ihtiyacın kalmadığını söyleyen pazarcı Hamza Çelik ise ellerindeki malları satmaya çalıştıklarını ve ihtiyacı olanlar için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.
'PAZAR ESNAFINDAN MEMNUNUZ'
Pazardan alışveriş yapan Mehmet Karabulut ise fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Pazarımız uygun. Millet ev kiralarını artırmış, bence bu terbiyesizliktir. Bu hareketler bizim Elazığ’ımıza yakışmaz. Allah'a şükür evlerimizin de hasarlarına gelip baktılar. Korkumuz sadece buydu; ama çok şükür sağlam çıktı. Biz kendi kendimize yetiyoruz. Fakat Elazığ'ın adını kirletmek için araya laf katanlar olmasın lütfen. Pazar esnafından memnunuz. O ev sahiplerine de 'vicdan' diyorum sadece" dedi.

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