HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığlılardan sağlık ekibini duygulandıran görüntü

Elazığlılardan sağlık ekibini duygulandıran görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 22:51 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan 6.8’lik deprem için Karaman’dan ambulansla gelen 8 sağlık personeli ekibi, yemek yedikten sonra döndüklerinde araca poşetlerle asılı meyveleri görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.24 Ocakta Elazığ’da 6.8’lik depremden dolayı ülkenin dört bir yanından arama kurtarma ve sağlık ekibi kente sevk edildi.

Elazığ’da yaşanan 6.8’lik deprem için Karaman’dan ambulansla gelen 8 sağlık personeli ekibi, yemek yedikten sonra döndüklerinde araca poşetlerle asılı meyveleri görünce hem şaşırdı hem de duygulandı.
24 Ocakta Elazığ’da 6.8’lik depremden dolayı ülkenin dört bir yanından arama kurtarma ve sağlık ekibi kente sevk edildi. Karaman’dan 5 UMKE, 3 de 112 personeli olmak üzere toplamda 8 kişilik ekip de Elazığ’a gelerek görevlerinin başına geçti. Nöbet süresinin bitmesinin ardından yemek molası veren ekip, şehir merkezinde bir restorana giderek yemek yedi. Daha sonra sağlık ambulansa hareket eden ekip, Elazığlıların ambulansa poşetler içerisinde meyve bıraktığını görünce hem şaşırdı hem de duygulanarak o anı fotoğrafladı.

"Gördüğümüz tablo karşısında duygulanmamak elde değil"
Karaman 112 ve UMKE ekibi olarak depremi duyduktan sonra kısa sürede hazırlıklarını tamamlayıp Elazığ’a Bakanlığın talimatıyla intikal ettiklerini ifade eden Kahraman Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, “Sabah verilen görevi yerine getirdikten sonra arkadaşlarımızın yemek ihtiyacı vardı bizde şehir merkezinde bir restoranda yemek yemek için durduk. Yemek yedikten sonra aracımıza geri dönerken vatandaşlarımızın araçların kapı kollarına meyve bağladıklarını gördük tabi bu gördüğümüz tablo karşısında duygulanmamak elde değil. Bizde bu duyguyu en azından yansıtabilmek için sosyal medya hesabımızda paylaştık. Bizim için çok önemli duygulandırdı bizi. Biz insanlara Elazığlılara yardım için geldik ama bu kadar sıkıntının içerisinde onların da bizleri düşünmüş olması gerçekten takdir edilecek bir durum. Bu bizim milli birlik ve beraberliğimiz için de çok büyük bir göstergedir. İnşallah depremin tekrarı yaşanmaz hem Elazığ hem de Malatya’ya Kahraman ekibi olarak geçmiş olsun diliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ’da araştırma yaptıYerbilimleri Araştırma Ekibi Elazığ’da araştırma yaptı
Tavas’tan , Elazığ’a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildiTavas’tan , Elazığ’a 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi
Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu, Elazığ'da yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinde son durum! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları anlattı: Babası bir kahramandı

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 826 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 826 artçı deprem meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.