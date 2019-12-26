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  4. Elbay cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı

Elbay cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 15:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 3 yıl önce öldürüldüğü değerlendirilen Mehmet Muharrem Elbay’ın cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı.

Gaziantep’te 3 yıl önce öldürüldüğü değerlendirilen Mehmet Muharrem Elbay’ın cinayetinde Zeynep Ergül de tutuklandı. Cinayetle ilgili tutuklu sayısı 4’e yükselirken, cinayet dedektifleri olayın aydınlatılması için 1 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.
Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi’nde 3 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Muharrem Elbay’ın öldürüldüğü değerlendirildi. Bir televizyon kanalındaki programa konu olan cinayet ile ilgili gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Mehmet Muharrem Elbay’ın ortağı Cahit Ergül, M.E. ve A.E. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Zanlılar geçen Cuma günü sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, Zeynep Ergül de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Zeynep Ergül savcılık kararıyla tekrar gözaltına alınıp, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Zeynep Ergül’ün evindeki kömürlük kazıldı
Ergül’ün Bilek Mahallesi’ndeki bağ evindeki kömürlüğünde cinayet dedektifleri tarafından yaklaşık 7 ay önce kazı çalışması yapıldığı öğrenildi. Burada kemik parçalarına rastlayan ekipler, kemik parçalarını alarak incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderdiği ortaya çıktı. Kemik parçaların henüz kime ait olduğu belirlenemezken dedektiflerin, olayla ilgili geniş çaplı incelemesi sürüyor.
Emekli imam Cahit Ergül tarafından öldürüldüğü iddia edilen Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 yıldır başlattıkları fiziki ve teknik takip çalışmalarını sürdürüyor. Cinayet dedektiflerinin daha önceleri Cahit ve Zeynep Ergül kardeşlerinin evlerinin etrafında kazı çalışmaları yaptığı ve bu çalışmalarda Elbay’ın cesedine ulaşılamadığı bildirildi.

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