Elbise dolabında kemerle intihar etti

Samsun’da bunalıma giren bir kişi kendini evlerinde elbise dolabına asarak intihar etti.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’de saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borcundan dolayı bunalıma giren M.Ş (41) evlerinde elbise dolabına kemerle kendini astı. Komşular tarafından kemer kesilerek asılı olduğu yerden indirilen M.Ş’ye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti ancak öldüğü tespit etti. M.Ş’nin geride bıraktığı intihar mektubunda borcundan dolayı uykularının kaçtığını belirterek, ailesine hitaben "sizleri seviyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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