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Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler

25.05.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de internette hobi amaçlı bitki yetiştiriciliği adı altında çeşitli ürünlerin satışını yapan sitelerin kargo hareketlerini takip eden polis, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik 25 adrese operasyon düzenledi. Bir evde yatak odasındaki elbise kabini içerisinde yetiştirilen kenevirler ise polis ekiplerini şaşırttı.

Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı kenevir yetiştiriciliği yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda iki internet sitesinde hobi amaçlı bitki yetiştiriciliği adı altında büyük bir çoğunluğu kapalı alan yetiştiriciliğine hitap eden bitki yetiştirme düzenekleri, aparatları, gübreleri, gizli saklama materyalleri gibi çeşitli ürünlerin belli kategoriler altında satışının yapıldığı tespit edildi.

KARGO HAREKETLERİ İNCELENDİ

Polis ekipleri, internet sitelerinin kargo hareketleri incelediğinde daha önceden kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma suçlarından işlem yapılan şahısların bu sitelerden alışveriş yaptığını belirledi.

OPERASYON BAŞLATILDI

İl merkezinde 4, Edremit’te 10, Bandırma’da 2, Gönen’de 1, Ayvalık’ta 4 ve Marmara ilçesinde de 1 kişi olmak üzere toplam 22 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 25 adreste yapılan aramalarda 78 kök kenevir, 254 gram esrar, bin 600 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ve kenevir yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ELBİSE KABİNİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Bir evde yapılan aramada ise yatak odasındaki elbise kabini içerisinde yetiştirilen kenevirler polis ekiplerini de şaşırttı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Balıkesir
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