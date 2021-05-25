Elbise kabininde kenevir yetiştirmişler

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı kenevir yetiştiriciliği yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda iki internet sitesinde hobi amaçlı bitki yetiştiriciliği adı altında büyük bir çoğunluğu kapalı alan yetiştiriciliğine hitap eden bitki yetiştirme düzenekleri, aparatları, gübreleri, gizli saklama materyalleri gibi çeşitli ürünlerin belli kategoriler altında satışının yapıldığı tespit edildi.

KARGO HAREKETLERİ İNCELENDİ

Polis ekipleri, internet sitelerinin kargo hareketleri incelediğinde daha önceden kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma suçlarından işlem yapılan şahısların bu sitelerden alışveriş yaptığını belirledi.

OPERASYON BAŞLATILDI

İl merkezinde 4, Edremit’te 10, Bandırma’da 2, Gönen’de 1, Ayvalık’ta 4 ve Marmara ilçesinde de 1 kişi olmak üzere toplam 22 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 25 adreste yapılan aramalarda 78 kök kenevir, 254 gram esrar, bin 600 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ve kenevir yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.