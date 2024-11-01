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  4. Elbisesinin o detayını çok sevdi! Sık sık arkasını dönüp poz verdi! Seksenler'in Funda'sı Gülin İyigün gala tarzıyla olay oldu

Elbisesinin o detayını çok sevdi! Sık sık arkasını dönüp poz verdi! Seksenler'in Funda'sı Gülin İyigün gala tarzıyla olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Seksenler'de hayat verdiği 'Funda' karakteri ile hafızalara kazınan Gülin İyigün şimdilerde başrolünde yer aldığı Sıfır Kilometre filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni filminin galasına cesur tarzıyla damga vuran İyigün sık sık arkasını dönüp poz verdi. Ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu.

Elbisesinin o detayını çok sevdi! Sık sık arkasını dönüp poz verdi! Seksenler'in Funda'sı Gülin İyigün gala tarzıyla olay oldu

Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun ve Ayşe Tolga gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yayınlandığı döneme damga vuran Seksenler dizisinde hayat verdiği Funda karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Gülin İyigün şimdilerde yeni filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrolünde yer aldığı Sıfır Kilometre filminin galasına damga vuran ünlü isim cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı.

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Gülin İyigün geceye siyahlar içerisinde derin sırt dekolteli bir elbise ile katıldı. Önden siyah düz bir elbiseye benzeyen İyigün'ün elbisesinin arka detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

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ARKASINI DÖNEREK POZ VERDİ

Gülin İyigün, elbisesinin arkasındaki ışıltılı sarkıt boncuklarla süslenmiş etek detayını çok sevdi. Ünlü oyuncu bu detayı göstermek için sık sık arkasını dönerek poz verdi.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İyigün'ün bu hali kısa sürede gündem oldu. Güzel oyuncunun bu tarzına sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'bu nasıl bir kıyafet?', 'giyinmeyi unutmuş' gibi eleştirel yorumlarda bulundu.

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