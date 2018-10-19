MAGAZİN

Elbisesiyle riske girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasının ünlüleri bu kez "hayırlı bir iş için" bir araya geldi.

Kırmızı halıda şıklık yarışı sergileyen yıldızlardan bazıları geçer not aldı bazıları ise "sınıfta kaldı".

Rumer Willis'in riskli elbisesi

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Bruce Willis ile Demi Moore'un büyük kızı Rumer Willis, iddialı bir kıyafetle geceye katıldı.
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Fotoğrafçılara uzun uzun poz veren Willis, bazı anlarda dekoltesini taşımakta zorlandı.
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AIDS araştırmalarına kaynak yaratmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen amFar gecesi, Wallis Annenberg Performans Sanatları Merkezi'nde yapıldı. Geceye sinema, moda ve müzik dünyasının ünlüleri en şık kıyafetleriyle katıldı. Hatırı sayılır miktarda gelir elde edilen gecenin kırmızı halısında yaşanan şıklık yarışından da objektiflere bu kareler takıldı.
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Andy Garcia da gecedeydi.
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Carmen Electra.
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Victoria Justice.
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Paris Hilton'ın kardeşi Barron Hilton da konuklar arasındaydı.
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Sarah Hyland'in kıyafeti çok da beğenilmedi.
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Katy Perry, mavi elbisesiyle gecenin en şık konukları arasında yer aldı. FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA
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Perry'nin barıştığı sevgilis Orlando Bloom da gecedeydi.
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Heidi Klum her zamanki gibi şıktı.
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Model Lydia Hearst.
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Rumer Willis magazin

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