Elbisesiyle riske girdi!

Bruce Willis ile Demi Moore'un büyük kızı Rumer Willis, iddialı bir kıyafetle geceye katıldı.

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AIDS araştırmalarına kaynak yaratmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen amFar gecesi, Wallis Annenberg Performans Sanatları Merkezi'nde yapıldı. Geceye sinema, moda ve müzik dünyasının ünlüleri en şık kıyafetleriyle katıldı. Hatırı sayılır miktarda gelir elde edilen gecenin kırmızı halısında yaşanan şıklık yarışından da objektiflere bu kareler takıldı.