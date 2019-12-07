HABER

Elbistan Kaymakamlığı, sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde anne ve babalarının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanmasından dolayı 2 engelli çocuğun evde yalnız kaldıkları ve bakacak kimseleri olmadığı” şeklinde sosyal medyadan yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.Açıklamada, 41 ve 44 yaşlarındaki engelli vatandaşlara ulaşılmak istendiği, ancak ailenin diğer bireylerinin bunu reddettiği vurgulandı.Konuyla ilgili yapılan paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış bilgilendirmeye dönük bir kampanya söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, tutuklanan baba A.K.’nin serbest bırakıldığının da altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:“İlçemizde Terör Örgütü PKK’ ya yönelik güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla, ilçemizde yürütülmekte olan adli soruşturma çerçevesinde “Terör Örgütüne Finansman Sağlamak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlamalarıyla gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleştirilmiştir.

Elbistan Kaymakamlığı, sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde anne ve babalarının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanmasından dolayı 2 engelli çocuğun evde yalnız kaldıkları ve bakacak kimseleri olmadığı” şeklinde sosyal medyadan yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 41 ve 44 yaşlarındaki engelli vatandaşlara ulaşılmak istendiği, ancak ailenin diğer bireylerinin bunu reddettiği vurgulandı.
Konuyla ilgili yapılan paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış bilgilendirmeye dönük bir kampanya söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, tutuklanan baba A.K.’nin serbest bırakıldığının da altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:
“İlçemizde Terör Örgütü PKK’ ya yönelik güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla, ilçemizde yürütülmekte olan adli soruşturma çerçevesinde “Terör Örgütüne Finansman Sağlamak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlamalarıyla gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. İlçemizde gözaltına alınan E.K ve A.K. isimli şahıslar bu kapsamda gözaltına alınmış, daha sonrada adli makamlarca tutuklanmışlardır. Çocuklarının engel durumunu raporla bilahare adli makamlara ilettiklerinde baba A.K., denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştır. Aynı şekilde gözaltı süresinde Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ailenin 44 ve 41 yaşlarındaki engelli çocuklarına ulaşmak istediğinde ailenin diğer yakınlarınca iletişim ve irtibat reddedilmiştir. Aileye engelli çocuklarından dolayı devletimizce her ay düzenli olarak 1400 Türk Lirası bakım aylığı ödenmektedir. Diğer engelli vatandaşımız da devletimizden emekli aylığı almaktadır. Aile, ayrıca engelli çocuğundan dolayı devletimizden “bakım aylığı” almakta, baba A.K. ise tutuksuz yargılanmakta ve çocuklarının başında bulunmaktadır.
Özetle; kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış bilgilendirmeye yönelik bir kampanya söz konusudur. Aile yakınları, Elbistan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iletişim ve yardım çabalarını reddetmiş ve durumu istismar etme yoluna gitmiştir. Devletimiz bu konuda bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gereken tüm hassasiyeti göstermektedir.”

PARTNERSıla: Hazer’e laf etmek namussuzcaSıla: Hazer’e laf etmek namussuzca
İstanbul Havalimanı'nda 4 kilo 595 gram kokain ele geçirildiİstanbul Havalimanı'nda 4 kilo 595 gram kokain ele geçirildi
Silahlı yağma suçundan 10 yıl hapis cezası alan şahıs polis ekiplerince yakalandıSilahlı yağma suçundan 10 yıl hapis cezası alan şahıs polis ekiplerince yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorla aracına aldı, döverek gasp etti ve yola kenarına attı

Gazetecilere dönüp 'hepsini döveceğim' dedi

13 yaşındaki Aslı’dan 5 gündür haber alınamıyor

Aslı'dan 5 gündür haber yok...

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

Son dakika! İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı

25 bin sivil Türkiye sınırına kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.