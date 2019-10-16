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Elbistan lahanası için coğrafi işaret çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

ETSO girişimleri ile KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Korkmaz'ın öncülüğünde lahana tarlalarından örnekler alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üretilen, ağırlığı ve insan sağlığına sağladığı faydalar ile öne çıkan beyaz lahana için coğrafi işaret alınması amacıyla çalışma başlatıldı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) girişimleri ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Korkmaz'ın öncülüğünde lahana tarlalarından örnekler alındı.

Ölçüm ve değerlendirmelerin ardınan elde edilecek sonuçlarla birlikte coğrafi işaret için başvuruda bulunulacak.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elbistan lahanasının coğrafi işaretini almak için iş birliğine gittiklerini söyledi.

Lahana konusunda bilimsel araştırma yapıp ürünü Türkiye ve dünya çapında tanıtmaya çalışacaklarını ifade eden Paksoy, "Coğrafi işaret aldığımız zaman, lahanamız farklı yerlerde de üretilmiş olacak. Ayrıca adı da 'Elbistan lahanası' olarak bilinecek." dedi.

KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Korkmaz ise Elbistan'da yetiştirilen lahananın tanıtımı için katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Elbistan lahanasının kalite ve şekil açısından üst düzey bir ürün olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Elbistan lahanasının varlığı diğer insanlar tarafından bilinecektir. Belki daha fazla talep olacağı için üretimin artmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Elbistan'da üretilen lahanalardan örnekler alınacak. Gerekli test, ölçüm ve analizler yapılıp bir rapor oluşturularak başvuru yapılacak. Başvurunun kabul edilmesi halinde de coğrafi işaret alınacak."

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Anahtar Kelimeler:
coğrafi işaret Elbistan Kahramanmaraş lahana

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