Elbistan ve Afşin'de doğalgaz sevinci

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan ilçelerine doğalgaz verilmesine ilişkin, "Bugün çok eski bir hayalin gerçekleşmesi nedeniyle Allah'a şükrediyoruz." dedi.

Ünal, Elbistan ilçesindeki Orhangazi Mahallesi'nde, Afşin ve Elbistan ilçelerinde 16 bin 500 konuta doğalgaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Söz konusu ilçelerin doğalgaza kavuşmasının hayalleri olduğuna işaret eden Ünal, Elbistan'ın hava kirliliğinin tek çözümünün doğalgaz olduğunu belirtti.

Ünal, "Bugün çok eski bir hayalin gerçekleşmesi nedeniyle Allah'a şükrediyoruz. AK Parti olarak yaptığımız şeyler için hiçbir zaman "Biz yaptık" demedik, 'Allah nasip etti.' dedik." ifadesini kullandı.

Sadece Elbistan'a değil aynı zamanda Afşin'e de doğalgaz verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ünal, "Aynı zamanda termik santralin ilk ateşlemesinin fuel oil ile değil de doğalgazla yapılmasının da çevre açısından çok önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Bu doğalgazın bir öneminin de Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için olduğuna dikkati çeken Ünal, "OSB'nin büyük çapta yatırım çekebilmesi iki şeye bağlıdır. Biri doğalgaz biri de demiryolu. Şimdi inşallah Kapıdere'den Elbistan'a bir demiryolu fizibilite çalışmasını da yaptırıyoruz. İhracatın kapısının açılması bakımından son derece bu proje kıymetli." şeklinde konuştu.