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Elbistan ve Göksun’daki silahlı saldırılara karışan 1 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 21:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olaylarına karışan 1 kişi yakalanırken, diğer zanlılar aranıyor.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Elbistan’da durakta otobüs bekleyen Şenel Barut’un (46) yanında duran hafif ticari araçtan tabanca ile ateş açıldı.

Elbistan ve Göksun’daki silahlı saldırılara karışan 1 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olaylarına karışan 1 kişi yakalanırken, diğer zanlılar aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Elbistan’da durakta otobüs bekleyen Şenel Barut’un (46) yanında duran hafif ticari araçtan tabanca ile ateş açıldı. Silahlı saldırıda Barut kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Barut, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elbistan’da işlenen cinayet sonrası Göksun’un Kanlıkavak Mahallesi’nde de silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda C.B. (42), A.B. (13) ve G.K. (68) yaralandı. Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaşanan silahlı saldırılar sonrası Kahramanmaraş polisi kentin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim yaptı. Kente giren araçlar tek tek kontrol edilerek, şüpheliler arandı. Silahlı saldırıya karıştığı belirlenen İ.K. isimli şahıs yakalanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Elbistan ve Göksun’daki silahlı saldırılara karışan 1 kişi yakalandı

Elbistan ve Göksun’daki silahlı saldırılara karışan 1 kişi yakalandı

Elbistan ve Göksun’daki silahlı saldırılara karışan 1 kişi yakalandı

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