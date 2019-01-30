Elbistan ve Nurhak’ta tipi nedeniyle eğitime ara verildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca okulların tatil edilmesine neden olan kar yağışı ve soğuk hava, dün geceden itibaren bölgeyi yeniden etkisi altına aldı. Gece boyunca süren yoğun kar yağışının ardından başlayan tipi, Nurhak ilçesindeki okulların tamamının, Elbistan ilçesinde de taşımalı sistemle eğitim yapılan Sultan Korusu Grup Mahalleleri’ndeki ilk ve ortaokulun tatil edilmesine neden oldu.
Elbistan ve Nurhak ilçe kaymakamlıklarınca alınan karar doğrultusunda şiddetli tipinin ulaşımda yol açacağı aksamalar göz önünde bulundurularak, eğitime 15 Ocak günü itibariyle 1 gün ara verildiği belirtildi.
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