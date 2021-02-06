HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elbistan’da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elbistan’da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

06.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çok sayıda adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yakalanan 8 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İlçe merkezi ve kırsal Karaelbistan Mahallesi’ndeki çok sayıda işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması için Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çok sayıda adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yakalanan 8 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe merkezi ve kırsal Karaelbistan Mahallesi’ndeki çok sayıda işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması için Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın arama kararı doğrultusunda harekete geçti. Belirlenen adreslere, eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında farklı suçlardan kaydı bulunan 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelilerin ikametleri ve gösterdikleri bir adreste Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Arama sonucunda işyerlerinden çalındığı tespit edilen eşyalar ile hırsızlıkta kullanılan demir kesme aleti ve manivela gibi aletler ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde oluşturulan güvenlik koridorundan geçirilerek içeriye alındı. Burada savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden S.D. (24) serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, K.P.(30), A.F. (28), M.Y. (28), İ.D. (21), S.P. (22), Ö.G. (34) ve B.K. (37) tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, yine geniş güvenlik önlemleriyle Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Yer: Antalya! Profesörü isyan ettiren fotoğrafYer: Antalya! Profesörü isyan ettiren fotoğraf
25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?
1/

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Koruma altındaki oklu kirpi yaralı halde bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Yaralı halde bulundu

İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranlarında düşüş yaşandı

İstanbul için sevindiren haber!

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Profesörden melek balığının avlanmasına tepki

Yer: Antalya! Profesörü isyan ettiren fotoğraf

Çift başlı doğan buzağı görenler şaşkına döndü

Gören şaşkına döndü: İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum

Antalya'da turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı

Denizin ve güneşin tadını böyle çıkardılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.