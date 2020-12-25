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Elbistan’da bir zehir taciri tutuklandı

25.12.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan zehir taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Y.E.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan zehir taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Y.E. isimli şahsın Gaziantep’ten Elbistan’a uyuşturucu madde sevk edeceği istihbaratına ulaştı. Y.E., narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, 21,85 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.
Burada Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli Y.E, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik olarak çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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