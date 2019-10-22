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Elbistan’da kaçak içki ve çay operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 19:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 20 şişe içki ile 5 kilogram çay ele geçirildi.İlçede gümrük kaçağı içki satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, C.B.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 20 şişe içki ile 5 kilogram çay ele geçirildi.
İlçede gümrük kaçağı içki satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, C.B. isimli şahsa ait adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda içki ve 5 kilogram çay ele geçirildi. Kaçak içki ve çaylara imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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