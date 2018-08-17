Elbistan'da kamyonet devrildi: 8 yaralı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerine Akbayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elbistan'dan Nurhak'a giden Abuzer Altın yönetimindeki 34 FS 2288 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada; sürücü Abuzer Altın ile kamyonetin kasasında bulunan Ali Osman Altın (1), Asmil Altın (1), Sümeyye Altın (6), Merve Altın (11), Sonay Altın (10), Zeynep Altın (14) ve Fatma Altın (36) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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