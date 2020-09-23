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Elbistan’da karantina kaçağı 3 kişi yurda yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde karantinada olması gerekirken kuralları hiçe sayarak evlerinden çıkan 3 kişi, Kahramanmaraş’taki yurda yerleştirildi.Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde zorunlu karantinada olanlara yönelik yapılan kontrollerde bir şahsın, Covid-19 testi pozitif çıktığı halde karantina şartlarına uymayarak evinden aracına benzin almaya gittiği tespit edildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde karantinada olması gerekirken kuralları hiçe sayarak evlerinden çıkan 3 kişi, Kahramanmaraş’taki yurda yerleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde zorunlu karantinada olanlara yönelik yapılan kontrollerde bir şahsın, Covid-19 testi pozitif çıktığı halde karantina şartlarına uymayarak evinden aracına benzin almaya gittiği tespit edildi. Aynı şekilde karantina kuralını hiçe sayarak evlerinden dışarı çıkan Covid-19 hastası 2 kişi de polisin uygulamasında yakalandı. Söz konusu 3 kişi, idari ve adli işlemlerin ardından Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki yurda götürüldü. Zorunlu gözetime tabi tutulacak 3 kişinin, karantina süresince yurtta kalacağı ve günlük ihtiyaçlarının ücretinin de kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.
Karantina kaçakları 14 gün süresince yurtta kaldıktan sonra, dışarı çıktıklarında haklarında adli ve idari işlem yapılacak. Bu kişiler hakkında ayrıca Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası da verilecek.

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