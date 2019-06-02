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Elbistan'da omuz atma kavgası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

Elbistan ilçesinde gençler arasında çıkan omuz atma kavgasında 2 kişi bıçakla ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gençler arasında çıkan omuz atma kavgasında 2 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Hulusi Efendi Bulvarı'nda yürüyen O.Ö. (21) ile Mehmet Dokuyucu (18) ve Erdal Kamalak (19) arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde yeniden karşı karşıya gelen tarafların kavgası sonucunda O.Ö. yanındaki bıçakla Mehmet Dokuyucu'yu boğazından, Erdal Kamalak'ı da karnından bıçaklayarak kaçtı.

Yoldan geçen bir sağlık görevlisi, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi, ardından yaralılara müdahale etti.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dokuyucu, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kamalak da Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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2 yaralı bıçaklı kavga Elbistan Kahramanmaraş

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