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Elbistan’da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK’ya üye oldukları, örgüt adına para topladıkları ve terör suçlusu hükümlülerle örgüt arasında iletişim sağladıkları gerekçesi gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda terör suçlusu mahkumlarla örgüt arasında iletişim sağladıkları ve terör örgütü PKK/KCK adına para topladıkları tespit edilen kişilere yönelik, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şehir merkezinde operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK’ya üye oldukları, örgüt adına para topladıkları ve terör suçlusu hükümlülerle örgüt arasında iletişim sağladıkları gerekçesi gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda terör suçlusu mahkumlarla örgüt arasında iletişim sağladıkları ve terör örgütü PKK/KCK adına para topladıkları tespit edilen kişilere yönelik, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şehir merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucunda A.K., E.K. ve B.K.isimli şüpheliler tekrar gözaltına alındı.
Yoğun güvenlik önlemi altında getirildikleri Elbistan Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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