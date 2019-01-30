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Elbistan’da sokak satıcılarına operasyonda 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine içinde 5 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine içinde 5 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Ü.M. ile araçta bulunan K.G., M.B., N.S. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Burada N.S.’nin üzerinde 3 parça halinde "ateş buz" olarak adlandırılan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında gözaltındaki şahısların uyuşturucu maddeyi aldıkları eve baskın yapıldı. Söz konusu evde ve N.B. ile B.G. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada bir kısmı içime hazır metamfetamin ile 11 adet farklı renklerde ecxtacy hap ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile çeşitli çaplarda 205 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfekle bu silahlara ait 10 adet fişek ele geçirildi. B.G. ve N.B., uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan gözaltına alınarak Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Her iki şahsın da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Ü.M., M.B., K.G., S.K. ve N.S. isimli şahıslara da kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. M.B. isimli şahıs, başka bir konudan aranması olduğu için gözaltına alındı.

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