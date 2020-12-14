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Elbistan’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

14.12.2020 10:29 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen bir araç ve araçtaki 2 şahsın üzerinde arama yaptı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen bir araç ve araçtaki 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, ‘fişek’ olarak adlandırılan 11 parça esrar maddesi ve satışa hazır olarak 74 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu şahısların, uyuşturucu maddeleri tartmak için kullandıkları 1 de hassas teraziye el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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