HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

03.04.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak sürdürdükleri çalışmada, yabancı uyruklu 2 şahsı, suçüstü yakaladı.

Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak sürdürdükleri çalışmada, yabancı uyruklu 2 şahsı, suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 0,68 gram metamfetamin ile 32,50 gram sentetik kannabinod maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden biri hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, diğeri hakkında da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

3 Nisan korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

3 Nisan korona tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 3 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu

Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadı eve almadı! Ekipler seferber oldu

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu

Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Çocuğunu göremediğini iddia edip kayınpederinin evinin kapısında intihar etti

Korkunç olay! Kayınpederinin evinin önünde intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.