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Elbistan’daki kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada ciple çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.Kaza, Malatya Caddesi ile Manas Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Elbistan’daki kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada ciple çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.
Kaza, Malatya Caddesi ile Manas Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.’nin idaresindeki 46 VG 095 plakalı ciple S.P.’nin kullandığı 46 E 5597 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü S.P., araçta sıkıştı. Yaralı sürücüye ilk müdahale sıkıştığı koltukta 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cip sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Elbistan’daki kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı

Elbistan’daki kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı

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