Elçi Bodnar: Türkiye dahil NATO hazırlıklı olmalı

Bodnar, elçilikte bugün akşam düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali hakkında, NATO’nun kapısında savaş yaşandığı ve hazırlık yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Bodnar, “Hiç kimse Putin’in neye girişeceğini bilmiyor. Rusya eğer Romanya, Polonya ve diğer Baltık ülkelerinden birisine saldırırsa bu da Türkiye dahil olmak üzere NATO’nun sorumluluğunda olur. Rusya daha önce Karadeniz’de de saldırganlık girişimlerinde bulundu ve sivil gemilere de saldırdı. Bu da bu saldırganlık makinesinin ne kadar durdurulmaz olduğunu gösteriyor. O yüzden bence NATO ülkelerinin şimdiden seferber olup savunmaya hazırlıklı olmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın ülkesini hedef aldığı savaşta 8’inci günün geride kalmakta olduğunu işaret eden Bodnar, “Maalesef bu savaş olmaktan çıktı. Bu Ukrayna halkını yok etme girişimi. Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer birlikler düşmanın saldırılarını durduruyor. Büyükşehirler direniyorlar, kendilerini çok cesurca savunuyorlar. Rusya bu savaşı maddi ve manevi kaybettiğini anlayınca daha fazla saldırıya geçti. Özellikle sivil altyapı tesislerine ateş ediyorlar. Siviller öldürülüyor ve insanların yaşadığı yerlere ateş ediliyor. Uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde çok ağır silahlar kullanılıyor” dedi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Sputnik Türkiye’yi yanlış bilgiler yaymakla suçlayan açıklamalara imza atan Bodnar, Rusya’nın sivillere yardım etme rolü yaptığını, ancak Türk halkının gerçeği ayırt edebildiğini inandığını söyledi. Bodnar, Sputnik Türkiye’nin yayınları konusunda Türkiye’nin kendi yetkililerini ise karar merci olarak işaret etti ve bu konuda elbette Türkiye’nin iç işlerine karışmadığını da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR, ABD’YE “DAHA FAZLASI” VURGUSU

Türkiye’nin yardım ve desteklerine teşekkür ettiğini vurgulayan Bodnar, bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sivil halkın tahliyesini görüştüğünü açıkladı. Bu görüşmeye ilişkin soru üzerine Bodnar, “Rus gemilerine boğazlardan geçiş izni verilmemesinden son derece memnunuz. Türk tarafı, Montrö Sözleşmesi’ni titizlikle uyguluyor” yanıtı verdi.

Bodnar, ayrıca “Türk tarafı yardımı aracılığıyla 500 Kırım Tatarı, Edirne kapısından Türkiye'ye geldi. Mülteci gruplarla ilgili organizasyon konusunda yardımcı olacağız. Konaklama konusunda Ukrayna derneklerimiz gerekli yardımı sağlıyor. Bazıları da kendi imkanlarıyla ev kiralayarak konaklamaya başladı. Türk tarafına da yardımlarından dolayı minnettarız. Savaş öncesinde Türkiye'de yaşayan Ukraynalı sayısı 30 binden fazla. 18 dernek da faaliyet gösteriyor. Her sene de en az 2 milyon turist geliyordu ve bazıları burada kendi mülklerine sahipler. Burada bulunacak Ukraynalı sayısı umuyorum Türk halkını tedirgin etmeyecek şekilde burada olacaklar. Ukraynalılar'dan çoğunluğunun Türklerle aile bağları vardır ve hızlıca da Türk toplumuna da entegre oluyorlar” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’yla ilgili ulusa sesleniş konuşmasıyla ilgili soru üzerine Bodnar, “ABD Başkanı Biden güçlü destek sözleri verdi ve sert yaptırımları var ama biz tabii ki daha fazlası yapılabilir diye düşünüyoruz. Uçuş yasağını destekliyoruz. Ama gerek siviller gerekse alt yapı tesisleri için en büyük tehdit Rus uçaklarından geliyor” değerlendirmesinde bulundu. Bodnar, “Rus birlikleri, nükleer santral tesisimize çok yaklaştılar ve orada sivil halk ekolojik bir felaketi önlemek için santrali korumaya çalışıyorlar. Nükleer enerji, Çernobil gibi felaketlere de yol açabiliyor” anımsatması yaptı.

“UKRAYNA KENDİ KADERİNİ BELİRLEYECEK”

Elçi Bodnar, “Uluslararası arenada Rus saldırganlığının ve Ukrayna sivillerinin öldürülmesiyle ilgili ciddi bir kınamanın olduğunu görüyoruz. Ukrayna, söz konusu saldırganlığa karşı koymak için gayet güçlü bir devlet. Biz bunu sahada ispatlıyoruz. Halkımızın yüzde 90’ı direnmeye devam edeceğini söylüyor. Geçici olarak işgal edilen bölgelerde vatandaşlarımızın davranışları da bunu teyit ediyor. O yüzden müzakere için Ruslar'ın talep ettiği ve sunduğu saçma teklifler bizim için kabul edilemezdir. Ukrayna ne teslim olacak ne de güçlerini bırakacak. Aynı zamanda müzakerelerden vazgeçmiyoruz. Rus tarafından sağduyu beklentimiz yokken yine de barışın savaştan daha iyi olduğuna eminiz. Ama Ukrayna egemen bir devlettir. Dışarıdan hiçbir etken olmadan Ukrayna kendi kaderini kendisi belirleyecek. Rusya, Ukrayna’ya karşı işlediği suçlardan dolayı yüzyıllar boyunca bedel ödeyecek” görüşlerini de aktardı.

TÜRSAB’A TEPKİSİ TARTIŞMA YARATTI

Bu arada Bodnar, bugün sosyal medya paylaşımıyla da eleştirdiği Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı’nın Rusya Büyükelçisi’ni ziyaret etmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını da söyledi. Bodnar sosyal medya hesabında ise “TÜRSAB Başkanının sabah bizimle, sonrasında ise Rusya Büyükelçisi ile görüşmesi ikiyüzlü politikanın göstergesidir. Saldırgan Rusya ile kendini savunan Ukrayna arasına eşittir işaretinin konulması suç ortağı olmak anlamına gelir. Ukrayna seyahat acentalarını TÜRSAB ile çalışmamaya çağırıyoruz” mesajını paylaştı.

Bodnar’ın TÜRSAB’ı hedef alması ise sosyal medyada Türk kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Bazıları “Bu bizim savaşımız değil” gibi ifadeler kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da Rus ve Ukrayna büyükelçileriyle yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

