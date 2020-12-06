"Elçilik Çalışanlarının Rahatsızlanmasına Radyo Sinyalleri Neden Oldu"

Dünya genelindeki Amerika elçilik binalarındaki Amerikalı diplomatları ve ailelerini etkileyen gizemli rahatsızlığa “yönlendirilmiş, darbeli radyolu frekansı enerjisi”nin neden olduğu belirtiliyor.

Ulusal Bilimler Akademisi komitesi tarafından hazırlanan bir rapor göre, elçiliklerde çalışanlarda görülen şikayetlerin en olası nedeni olarak darbeli radyo frekansı gösterildi. Söz konusu rapor Cumartesi günü yayımlandı.

Amerika elçiliklerinde çalışanların sağlık şikayetleri ilk olarak 2016 yılında Küba’da ortaya çıktı. Bu sebeple “Havana Sendromu” olarak da nitelendirilen şikayetler daha sonra Amerika’nın Çin başta olmak üzere bazı başka ülkelerdeki elçilik çalışanlarında da görüldü.

Söz konusu rahatsızlıkta kişilerde kulak ağrısı, kafada basınç hissetme, yüksek düzeyli sesler duyma, baş dönmesi, görme ve hafıza sorunları gibi şikayetlerle karşılaşıldı. Bu kişilerden bazılarında rahatsızlıkların halen devam ettiği biliniyor.

Raporda “Dişişleri Bakanlığı çalışanlarında görülen rahatsızlıkların çeşitlilik göstermesi, klinik açıdan heterojenliği, aralarında sosyal ve psikolojik faktörlerin de olduğu birçok noktada, nedensel faktörlerin olasılığını açık bırakıyor” denildi.