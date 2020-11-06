Elçin Sangu biten dizisinin ardından sürpriz bir projeyle Netflix’te olacak

Ezel Akay'ın yönettiği 9 Kere Leyla, zengin bir iş insanı olan Adem'in, genç sevgilisi Nergis ile birlikte olabilmek için eşi Leyla'dan ayrılmaya çalışmasını konu ediniyor.

Elçin Sangu, Netflix’te gösterilecek olan Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla filminde boy gösterecek. Elçin Sangu filmde usta oyuncular Demet Akbağ ve Haluk Bilginer’le başrolleri paylaşıyor. Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un da kadrosunda yer aldığı film 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix’te olacak.

Star TV ekranlarında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile başrolde oynamıştı. Dizinin 6. bölümüyle final yapması nedeniyle üzüntü yaşamış ve yapımcının değil, kanalın dizinin arkasında durmadığından yakınmıştı.

Elçin Sangu, ekran macerası kısa süren İyi Günde Kötü Günde dizisinin ardından Netflix’te yayınlanacak olan Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla adlı filmde boy gösterecek. Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, o diziden sonra uzun bir süre bir projede yer almamıştı. Hayranlarının karşısına Yaşamayanlar adlı diziyle çıkan Elçin Sangu sonrasında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünde oynadığı Çarpışma dizisiyle ekranlara gelmişti.

Adem (Haluk Bilginer), genç ve güzeller güzeli sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna 20 yıllık karısı Leyla (Demet Akbağ)'dan boşanmayı kafasına koymuştur. Ancak Leyla ile olan evliliği doğal yollarla bir türlü sona ermemekte ve bu durum, Nergis ile olan yasak aşkını iyice içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Zavallı Adem’in tek derdi aşk hayatı da değildir üstelik. Bir taraftan elindeki antik yazmaları almak isteyen karanlık Mahdum (Fırat Tanış) beyin, bir taraftan da kendisini deli gibi kıskanan beceriksiz avukatı Haris (Alican Yücesoy)’in başına açtıkları dertlerle uğraşmak zorundadır. Bir evlilik iki aşk üç bela Dokuz kere Leyla...



