MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elçin Sangu: Biz pahalı ameleleriz

Elçin Sangu: Biz pahalı ameleleriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Oyuncu Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ve oyuncu arkadaşlarıyla akşam kahvaltısı yaptı. Ortaköy'deki kahvaltıcıda akşam saatlerinde buluşan güzel oyuncu, mekandan çıkarken tartışmanın içine düştü.

Elçin Sangu: Biz pahalı ameleleriz

Elçin Sangu'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yunus Özdiken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, “Neyi çekiyorsunuz siz! Neden çekiyorsunuz? Durun bir dakika” diyerek objektiflerini eliyle kapatınca tartışma çıktı. ‘Gazeteciyiz işimizi yapıyoruz’ sözlerine, “İşiniz böyle değil. Önce kendinizi tanıtmalısınız. Biraz kibar olun, biz sizin gazeteci olduğunuzu nereden bilelim” diyerek tepki gösterdi. Özdiken, “Herkesin elinde makine var. Ben anlamaya çalışıyorum, kimsin nesin. Bazen farklı durumlar oluyor. Patlamış mısır yerken çeken arkadaşlar var” diyerek sitem dolu sözlerde bulundu.

elcinsangu3-sozcu

"ÖZÜR DİLERİM KIRDIYSAK"

Sözcü'de yer alan habere göre, hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği sırada sevgilisinin gazetecilerle tartıştığını gören Elçin Sangu, "Derdiniz ne sizin neden tartışıyorsunuz" diyerek ortamı yumuşattı. Sangu, "Bazı arkadaşlarınızın tavrı çok çirkin o yüzden kimsiniz diye soruyoruz. Siz yanlış anladınız özür dilerim kırdıysak. Bazı arkadaşlarınızın kötü tavrı yüzünden o şekilde bir tepki verdi" diyerek muhabirlerin gönlünü aldı.

elcinsanguic-sozcu

"BİZ PAHALI AMELELERİZ"

Bu sezon ‘9 Kere Leyla’ filmiyle beyaz perdede yer alacak olan güzel oyuncu, dizi projesinin bu sene olmayacağını söyleyip, "Bu sene dizi projem yok. Televizyon bizim istediğimiz şartları sağlayamadığı için, 150 dakika iş çekmek istemiyoruz. Ticaret yapıyoruz herkes bilincinde ama 150 dakika çok fazla, kimsenin sandığı gibi pırıltılı bir durum yok. Ben hep diyorum biz pahalı ameleleriz" diyerek dizi saatlerinin uzunluğuna sitem etti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem çıkışı! '7 mahallenin bilmesi gerekmiyor'Deprem çıkışı! '7 mahallenin bilmesi gerekmiyor'
Haluk Levent'in 99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem olduHaluk Levent'in 99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu, amele,

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım

Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Kobe Bryant’ın son tweeti gündeme oturdu!

Kobe Bryant’ın son tweeti gündeme oturdu!

Son kitabı ortalığı karıştırdı

Son kitabı ortalığı karıştırdı

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ceketi çıkardı! Üstsüz poz

Ceketi çıkardı! Üstsüz poz

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından Tolgahan Sayışman paylaştı

Efsaneyle fotoğrafını paylaştı! 'Onunla maç önceleri...'

Selin Ciğerci'nin deprem yardımı çıkışı! '7 mahallenin bilmesi gerekmiyor'

Deprem çıkışı! '7 mahallenin bilmesi gerekmiyor'

Haluk Levent'in 99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

Haluk Levent'in 99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

62. Grammy Ödülleri'ne Billie Eilish damga vurdu! (Billie Eilish kimdir?)

İtirafıyla olay olmuştu! Grammy Ödülleri'ne damga vurdu

Acun Ilıcalı'dan duygulandıran konuşma! Yardım programını Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Cem Yılmaz'a Hasan Kaçan'dan destek: "Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım"

Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.