Elçin Sangu: Biz pahalı ameleleriz

Elçin Sangu'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yunus Özdiken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, “Neyi çekiyorsunuz siz! Neden çekiyorsunuz? Durun bir dakika” diyerek objektiflerini eliyle kapatınca tartışma çıktı. ‘Gazeteciyiz işimizi yapıyoruz’ sözlerine, “İşiniz böyle değil. Önce kendinizi tanıtmalısınız. Biraz kibar olun, biz sizin gazeteci olduğunuzu nereden bilelim” diyerek tepki gösterdi. Özdiken, “Herkesin elinde makine var. Ben anlamaya çalışıyorum, kimsin nesin. Bazen farklı durumlar oluyor. Patlamış mısır yerken çeken arkadaşlar var” diyerek sitem dolu sözlerde bulundu.

"ÖZÜR DİLERİM KIRDIYSAK"

Sözcü'de yer alan habere göre, hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği sırada sevgilisinin gazetecilerle tartıştığını gören Elçin Sangu, "Derdiniz ne sizin neden tartışıyorsunuz" diyerek ortamı yumuşattı. Sangu, "Bazı arkadaşlarınızın tavrı çok çirkin o yüzden kimsiniz diye soruyoruz. Siz yanlış anladınız özür dilerim kırdıysak. Bazı arkadaşlarınızın kötü tavrı yüzünden o şekilde bir tepki verdi" diyerek muhabirlerin gönlünü aldı.