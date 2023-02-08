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Elçin Sangu'dan Bakan Murat Kurum'un o sözlerine tepki! "Kendinize gelin"

08.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "AFAD dışında hiçbir koordinasyona izin vermeyeceğiz" sözleri oyuncu Elçin Sangu'dan tepki gördü. Sangu bu sözleri paylaşarak sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Elçin Sangu'dan Bakan Murat Kurum'un o sözlerine tepki! "Kendinize gelin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antep'te AFAD Deprem Koordinasyon Merkezi toplantısında konuştu.

Kurum 10 ilde 13,5 milyon kişiyi etkilediğini söylediği depremlere dair açıklama yaparken, "AFAD dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bu sözler oyuncu Elçin Sangu'yu kızdırdı. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde yardım bekleyen insanlar için çağrılarda bulunan oyuncu bu sözleri paylaşarak "Yardım etmek için kimseden izin alacak durumda değiliz kendinize gelin!" dedi.

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