Elçin Sangu'dan Bakan Murat Kurum'un o sözlerine tepki! "Kendinize gelin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antep'te AFAD Deprem Koordinasyon Merkezi toplantısında konuştu.

Kurum 10 ilde 13,5 milyon kişiyi etkilediğini söylediği depremlere dair açıklama yaparken, "AFAD dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bu sözler oyuncu Elçin Sangu'yu kızdırdı. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde yardım bekleyen insanlar için çağrılarda bulunan oyuncu bu sözleri paylaşarak "Yardım etmek için kimseden izin alacak durumda değiliz kendinize gelin!" dedi.



