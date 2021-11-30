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Elçin Sangu'dan motokurye paylaşımı: Gördükçe kalp krizi geçiriyoruz

30.11.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından motokuryelerle ilgili paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu "Ne olur bugün de dışardan sipariş vermesek? Motokuryeleri gördükçe kalp krizi geçiriyoruz" dedi.

Elçin Sangu'dan motokurye paylaşımı: Gördükçe kalp krizi geçiriyoruz

İstanbul'da 29 Kasım Pazartesi günü etkili olan lodos fırtınası nedeniyle, başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere motokuryeler oldukça zor anlar yaşadı.

Oyuncu Elçin Sangu da Twitter hesabından moto kuryelerle ilgili bir paylaşım yaptı. Sangu paylaşımında "Ne olur bugün de dışardan sipariş vermesek? Moto kuryeleri gördükçe kalp krizi geçiriyoruz" dedi.

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VALİLİK DUYURDU

İstanbul Valiliği lodos fırtınası nedeniyle, 29 Kasım Pazartesi akşamından, 30 Kasım Salı akşamı saat 18.00'e kadar, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

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Elçin Sangu
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