Elçin Sangu'dan Yaşamayanlar açıklaması: Kötü oynamış olabilirim

Oyuncuların televizyon ekranlarındaki başarılı işlerinden sonra büyük risk aldıkları 'Yaşamayanlar' dizisinin akıbeti merak konusuydu. Pek çok eleştiri alan dizi için Kiralık Aşk dizisinden sonra televizyonda bir dizi yerine internet platformunu seçen Elçin Sangu’dan, Yaşamayanlar için ilginç bir yorum geldi.

Dizide Mia adlı bir vampir karakterine hayat veren Sangu, kendi performansıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Elçin Sangu, “Çok iyi oynadım demiyorum iyi oynamamış olabilirim, herkesin hata yapma ve kötü oynama hakkı var, benim için bir tecrübe oldu” dedi. Başarılı oyuncu, diziden ayrılacağı yönündeki iddialara ise kulak asmamadı.

