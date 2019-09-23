Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'la "Çarpışma" dizisinde başrol oynayan Elçin Sangu'nun yeni projesi merak konusuydu. Ünlü oyuncunun Most Production imzalı "İzmir'in Kızları" adlı müzikal ile imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Aralık ayında sahnelenmesi planlanan müzikli oyunu Gaye Cankaya yönetecek. Sezen Aksu şarkılarından yola çıkılarak yazılan müzikli gösteri için Elçin Sangu'ya başrol teklif edilmesinin özel nedeni ise sesinin güzelliği ve opera bölümü mezunu olması... Sangu'nun müzikalde kiminle partner olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

