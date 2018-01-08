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Elçin Sangu'dan ters köşe! Dişleriyle şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Elçin Sangu, yeni dizisinde alışılmışın dışında bir role bürünecek. Sangu, adı "Yaşamayanlar" olarak belirlenen yeni projesinde bir vampiri canlandıracak.

Elçin Sangu'dan ters köşe! Dişleriyle şaşırttı

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Elçin Sangu, yeni sezonda bir internet platformunda alışılmışın dışında bir karaktere hayat vermenin hazırlıklarını yapıyor.

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GÜLİZAR'I FARAH ZEYNEP ABDULLAH'A KAPTIRDI
Televizyonda son olarak "Kiralık Aşk" dizisi, beyazperdede ise "Mutluluk Zamanı" adlı sinema filmiyle boy gösteren Elçin Sangu, yeni sezonda internet platformu Blu TV’nin yeni dizisinde rol alacak. Çağan Irmak’ın yönettiği Gülizar dizisinde oynayacağı gündeme gelen Sangu, rolünü Farah Zeynep Abdullah’a kaptırmıştı. Elçin Sangu’nun Kanal D ile anlaşması olmasına rağmen bu sezon ekrana hangi diziyle geleceği merak konusuyken ortaya çıkan haber çok şaşırttı.

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YENİ DİZİ 10 BÖLÜM OLACAK
Hem Kiralık Aşk’ta hem de Mutluluk Zamanı’nda başrolü yakışıklı oyuncu Barış Arduç ile paylaşan Sangu, adı ‘Yaşamayanlar’ olarak belirlenen yeni projesinde bir vampiri canlandıracak. Dizinin 10 bölüm çekileceği iddia edildi.

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Elçin Sangu vampir

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