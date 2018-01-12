Elçin Sangu'nun Yaşamayanlar dizisindeki partneri belli oldu

Son olarak Kiralık Aşk'ta rol alan Elçin Sangu'nun yeni dizisinden detaylar geldi. İlk Türk vampir dizisi olan 'Yaşayamayanlar, Blu TV'de yayına girecek ve 10 bölümden oluşacak.

Kanalın Gülizar dizisinden son anda vazgeçip aynı grubun dijital projesiyle anlaşan Elçin Sangu'nun yeni dizisi bir vampir hikayesini anlatıyor. Yeni rolü için saçlarını kestiren Elçin Sangu'ya başrolde hangi erkek oyuncunun eşlik edeceği merak konusuydu. Elçin Sangu'ya da Birkan Sokullu'nun eşlik edeceği iddia edildi.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul‘da doğdu.2003 yılında, Best Model Of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesi'nde okurken manken ve modellik yaptı. Oyuncu Dolunay Soysert‘ten oyunculuk dersler aldı. Küçük Kadınlar dizisinde Ayaz karakterini canlandırdı. Küçük Sırlar dizisinde Demir rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu.

2012 yılında Uçurum dizisinde hırslı bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 sezonunda ise Fatih dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandırdı, ancak dizi uzun ömürlü olamadı.