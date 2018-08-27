Elde kalan büyük ve küçükbaşlar KTB'nin pazarında satılıyor

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Kurban Bayramı sonrası canlı hayvan alım- satımlarının yapıldığı pazarlar boşaldı. Elde kalan küçük ve büyükbaşlar, Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) hayvan pazarında kurbanlık fiyatlarının neredeyse yarısına satılıyor. Kayseri'de bu yıl Kurban Bayramı'nda 2018 yılında 20 binin üzerinde büyükbaş ve küçükbaş satıldı. Besicilerin bazıları ellerinde kalan kurbanlıkları satmak için Ticaret Borsası'nın Kocasinan ilçesindeki Karpuzatan tesislerine getirdi. Burada, hayvanların kurbanlık fiyatlarının neredeyse yarısına satıldığı görüldü. Borsa yetkilileri, canlı hayvan pazarında küçükbaşlar için günlük barınma ücreti olarak 50 kuruş, büyükbaş hayvanlar için 2 TL, çoban ve besicilerden ise bir günlük misafirhanede kalma bedeli olarak 10 TL aldıklarını söyledi.
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