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Elder Scrolls Online Greymoor çıkış tarihi ertelendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 12:04 | Son Güncelleme

Bir sonraki The Elder Scrolls Online güncellemesi olan Greymoor, başlangıçta 18 Mayıs'ta PC için piyasaya sürülecekti. Ancak, oyununun geliştiricileri salgından dolayı evden çalışmaya başlamasının ardından bu çıkış tarihi PC oyuncuları için 26 Mayıs'a ertelendi.

Elder Scrolls Online Greymoor çıkış tarihi ertelendi

Zenimax, “Zorluklara rağmen, 26. Güncelleme ve Greymoor Bölümü yalnızca bir hafta geç başlayacak. Güncelleme 26 artık test sunucularında olduğuna göre, 26 Mayıs Salı günü başlayabileceğimizden eminiz. Elbette kontrolümüz dışında bir şey olursa bu durumun değişebilir" açıklamasında bulunmuş.

Bu habere ek olarak stüdyo, oyuna giren çok sayıda oyuncunun 2015'ten bu yana en yüksek rakamlara ulaştığını belirtmiş. Görünüşe göre oyuncu rakamlarında herhangi bir düşüş işareti görülmüyor. Oyunun çok fazla yük altında sorunsuz bir şekilde çalışır kalmasına yardımcı olmak adına, Avrupa oyuncuları için daha fazla sunucu kapasitesi eklendiğini söylüyor.

ZeniMax ayrıca, stüdyoda bir sonraki aylık performans yayınında takip edilecek bir güncellemeyle performans sorunlarını bulup düzeltmeye ve bazıları Güncelleme 26 ile yayınlanacak olan hem istemci hem de sunucu optimizasyonları üzerinde çalışmaya devam ettiğini de ekliyor. Elder Scrolls Online Greymoor PC ve Mac için 26 Mayıs, Xbox One ve Playstation 4 için 9 Haziran tarihinde çıkış yapacak.

Zenimax oyunun süregelen özellikle Cyrodiil ve Trials kısmında "gecikmeli girdi" sorununun ise farkında olduğunu belirtmiş. Oyuncu sayısının kalabalıklaştığı zamanlarda görülen bu durum ile ayrıca bir güncelleme olduğu zaman duyurusun yapılacağı resmi blog yazısında duyurulmuş.

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