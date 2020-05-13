Elder Scrolls serinin altıncı oyunu ne zaman piyasaya çıkacak?

Böylece oyunu bekleme süremizin 10 seneyi aşacağı da anlaşılmış oldu. Bethesda, 2014’te MMORPG türündeki Elder Scrolls Online oyununu yayınladığı için, serinin altıncı oyunu üzerine odaklanmaya zaman bulamamıştı.

Serinin online MMORPG oyunu da büyük başarıyla devam etse de online oyundaki aylık ödemeler, farklı yeteneklere ve imkanlara sahip olmak için değişik abonelik seçenekleri gibi detaylar, oyuncuların tadını kaçırıyor. Ayrıca, single player oyundaki senaryo zenginliği, PVP odaklı bir MMORPG’de öne çıkamıyor. Dolayısıyla, serinin fanatikleri için yeni oyun büyük önem taşıyor.

YENİ OYUN 2 SENE ÖNCE DUYURULDU AMA...

Bethesda, Starfield ismini verdiği diğer yeni oyunun duyurusunu da 2 sene önce yapmıştı. Ancak bu sürede yeni bir MMORPG olan Fallout 76’ya da odaklandığı için, Elder Scrolls’u ikinci plana bıraktığı düşünülüyor.

Aradan geçen iki yılda hala herhangi bir konsept, ekran görüntüsü, merak uyandırabilecek bir promosyon videosu bil hazırlanmaması, oyunun ikinci plana itildiği şüphesini güçlendiriyor.

25 yaşına giren Elder Scrolls oyun serisi, video oyun dünyasının en zengin içeriğe sahip RPG dünyalarından biri olarak kabul ediliyor. 25 yıl önceki ilk oyunlarında, oyun dünyasının İngiltere’den büyük olması ve içinde milyonlarca NPC’nin bulunması, o zamanki oyun teknolojisi içinde büyük bir devrim olarak nitelenmişti.

Dünya Sağlık Örgütü uygulamalarla koronavirüs mücadelesi yürütecek

