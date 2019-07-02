HABER

Eldivan kirazı rekoltesinde büyük düşüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Lezzetiyle ön plana çıkan Çankırı Eldivan kirazında bu yıl nisan ayında yaşanan soğuk hava ve bahar yağmurlarının uzun sürmesi nedeniyle rekoltede yüzde 90 oranında düşüş yaşandı - Geçen sene 600 ton civarındaki kiraz rekoltesi, bu sezon 60 tona düştü - Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar: - "Soğuk, açmış çiçekleri vurduğu gibi açmakta olan tomurcuk içinde bulunan canlı kısımları da öldürdü. Ağaçlar çok çiçek açmasına rağmen meyve tutmadı"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Eldivan kirazında geçen yıl yaklaşık 600 ton olan rekolte, soğuk hava ve bahar yağmurlarının uzun sürmesi nedeniyle bu yıl yüzde 90 oranında düştü.

Lezzetiyle ön plana çıkan Eldivan kirazında bu yıl nisan ayında yaşanan soğuk hava ve bahar yağmurlarının uzun sürmesi nedeniyle rekoltede düşüş yaşandı.

Geçen sene 600 ton civarında rekolte bulunan Eldivan kirazında yoğun yağmurlar ve zirai mücadele yapılamaması nedeniyle bu sezon yaklaşık 60 ton kiraz üretilebildi.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar aylarında yaşanan soğukların kiraz üreticilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu sebeple rekoltemiz yüzde 90 azaldı. Dallarda kiraz kalmadı. Soğuk, açmış çiçekleri vurduğu gibi açmakta olan tomurcuk içinde bulunan canlı kısımları da öldürdü. Ağaçlar çok çiçek açmasına rağmen meyve tutmadı. Bu, çiftçimizi olumsuz etkiledi." dedi.

Kirazların olgunlaşmaya başladığı dönemde de yoğun yağmur yağdığını, bu yüzden zirai mücadele yapamadıklarını anlatan Karatatar, "Kiraz toplarken dala uzanıyoruz, bir tane alıyoruz beş tanesini yere atıyoruz çünkü dolu ve mantar kiraza hasar vermiş, yaralamış. Dolayısıyla kirazımız çok çok azaldı." ifadesini kullandı.

Ağaçlarda neredeyse toplayacak kiraz bulamadıklarını vurgulayan Karatatar, "Geçen sene 100 kilogram kiraz aldığımız ağaçtan bu sene 10-15 kilogram zoraki topluyoruz. Dalında kalmasın diye topluyoruz. Bu da üreticimizin cebini olumsuz etkiliyor. Üreticimiz emeğinin karşılığını bu sene alamıyor." diye konuştu.

- "Bu sene neredeyse hiç kiraz çıkmadı"

Kiraz üreticilerinden Hamid Yılmaz da 20 yıldan bu yana kiraz üretip sattığını dile getirerek, "Ürettiğim kirazı genellikle kendim yol kenarında satıyorum. Bu sene neredeyse hiç kiraz çıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satıldıToplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satıldı
Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişmeSosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Karatatar çankırı Eldivan kirazı Kiraz

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

649 terörist öldürüldü!

Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

Bir köprü daha kapatılıyor! Bu ayın ikinci yarısında...

Ekrem İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı! İşte ilk adresi...

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Ağaçların çevrelediği fener denizden giderek uzaklaşıyor

Deniz feneri kıyıdan giderek uzaklaşıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.