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Ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle SGK primlerini ödemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Zanlıların ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle internetten alışveriş yaptıkları ve SGK primlerini ödedikleri tespit edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, flaş bellek ve hard diskler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, ele geçirdikleri kredi kartı bilgilerini kullanarak internette alışveriş yaptıkları ve SGK primlerini ödedikleri öğrenildi.

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