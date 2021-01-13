HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar emniyette sergilendi

Ele geçirilen sahte ve ayarı düşük altınlar emniyette sergilendi

13.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli geçtiğimiz Perşembe günü 8 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar emniyette sergilendi.

İstanbul merkezli geçtiğimiz Perşembe günü 8 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar emniyette sergilendi. Altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla aranan 103 kişiden 76’sı yakalanırken, bu kişilerden 29’u tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç şebekesi tarafından Fatih’te 8 farklı atölyede üretilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, diğer şehirlerde piyasaya sürerek yüklü miktarda vurgun yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında 103 şüphelinin yakalanması için 6 Ocak Perşembe günü 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. O tarihte 8 ilde 130 adrese düzenlenen baskınlarda aranan 103 şüpheliden 76 kişi yakalanırken adreslerde yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altın kolye, bileklik, kemer, küpe ve poşetler içinde altın ve bakır ziynet eşyaları ile 56 bin 60 lira ele geçirilmişti. Söz konusu sahte ve düşük ayarlı altınlar, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Öte yandan yakalanan 76 zanlının emniyetteki işlemleri dün sona erdi. Beş şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen geri kalan 71 şüpheliden 29’u tutuklanarak ceza evine konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan 42 şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli olduKendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu
66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

İzmir'deki 'siyanürlü cinayet'de yeni gelişme!

Siyanürle anne ve babasını öldürmüştü

Demirtaş ve eşi hakkında çirkin paylaşım yapan sanık hakim karşısına çıktı

Paylaşımları sonrası ilk kez hakim karşısına çıktı

Ankara'da kar yağışı başladı! Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar geliyor

Ankara'da kar yağışı başladı!

Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? İşte aşı randevu sisteminin detayları

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır?

Karaman'da kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.