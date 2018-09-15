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Ele geçirilen uyuşturucu haplarla Türkiye haritası çizdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

BOLU'da, polisin yaptığı operasyonda 3 bin 620 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, polisin yaptığı operasyonda 3 bin 620 adet ecstasy hap ele geçirildi. Polis, hapları Türkiye haritası çizerek sergiledi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 yolunda yol uygulaması yaptı. Ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 bin 620 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araç sürücüsü M.F.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.F.Ö. adliyeye sevk edildi. Polisin, ele geçirilen extasy hapları Türkiye haritası şeklinde dizerek sergilemesi dikkat çekti.

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