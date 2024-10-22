HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elebaşları ölünce FETÖ'de 'Para' kavgası başladı! Örgütte ‘Uzun Cevdet’ krizi patlak verdi

Elebaşları ölünce FETÖ'de 'Para' kavgası başladı! Örgütte ‘Uzun Cevdet’ krizi patlak verdi

22.10.2024 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullah Gülen hainin ölümünün ardından örgütte para kavgası çıktı. FETÖ elebaşının ölümü sonrası, örgüt içerisindeki liderlik çekişmesi gün yüzüne çıkarken, 'Uzun Cevdet' lakaplı Cevdet Türkyolu'nun mal varlığı da örgütte en büyük sorun olarak ön plana çıktı.

Elebaşları ölünce FETÖ'de 'Para' kavgası başladı! Örgütte ‘Uzun Cevdet’ krizi patlak verdi

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ile örgüt içinde devam eden kavgalar gözler önüne serilmeye başlandı. Örgütün mal varlığının büyüklüğü, liderlik çekişmesinin nedenini bir kez daha ortaya koydu.

Örgütün üst yönetiminde yer alan her isim paranın kontrolünün kendisinde olmasını istiyor. Örgüt içinde mal varlığı ile eleştiri konusu olanlardan biri de 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu. Zenginleşmesi ile örgüt içinde de dikkat çeken Cevdet Türkyolu, Fetullah Gülen'in ölmeden önce son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan 1 milyon dolar değerindeki evi, 10 Haziran 2023'te yaklaşık 840 bin dolara satın aldı.

Türkyolu, 2003-2013 yılları arasında toplam 17 tapu satış işlemi gerçekleştirdi. 2012-2014 yılları arasında örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki 'nt' şirketindeki hissesini değerinden fazla 4 milyon doları aşan bir fiyata sattı. Ayrıca, Kaynak Holding'ten elden kayda alınmayan milyon dolarlar da aldı. 'Hizmete çalışıyor' adı altında örgütü zarara uğratmaktan çekinmeyen Cevdet Türkyolu, Bank Asya'nın zarara uğratılmasında da role sahip.

İlginizi Çekebilir

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

 Hain Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Mezar yerinde bile fırsatçılıklarını konuşturdular

Hain Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Mezar yerinde bile fırsatçılıklarını konuşturdular

Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren Cevdet Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı hem de büyük kar etti. ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren 'Amish Farmers Market LLC' adlı şirketin kurucu ortağı olan Cevdet Türkyolu, Bank Asya'dan şirket üzerine toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi de kullandı.

Cevdet Türkyolu'nun 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği biliniyor. Mal varlığının kaynağını, ailesinin Adapazarı'ndaki arazileri olarak gösteren Cevdet Türkyolu'nun ABD’de de onlarca gayrimenkulü bulunuyor. (DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fetö Fetullah Gülen
En Çok Okunan Haberler
'Sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' Erdoğan'dan açıklama

'Sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' Erdoğan'dan açıklama

Bahçeli 'Öcalan' çıkışıyla siyaset gündemini değiştirdi! Peş peşe tepkiler geliyor: Allah böyle siyaseti kahretsin

Bahçeli 'Öcalan' çıkışıyla siyaset gündemini değiştirdi! Peş peşe tepkiler geliyor: Allah böyle siyaseti kahretsin

Mourinho'nun hayatına İngilizler bile şaştı! 'Kaldığı odanın geceliği...'

Mourinho'nun hayatına İngilizler bile şaştı! 'Kaldığı odanın geceliği...'

CHP asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı! Çeyrek altın hesabı yapıp rakam verdi: En az 30 bin TL olmalı

CHP asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı! Çeyrek altın hesabı yapıp rakam verdi: En az 30 bin TL olmalı

CHP lideri Özel: Bir plan gibi görünüyor ve kötü kokuyor

CHP lideri Özel: Bir plan gibi görünüyor ve kötü kokuyor

HSK müfettişine, yemekhane önünde bıçaklı saldırı! Boğazından yaralandı, hayati tehlikesi var

HSK müfettişine, yemekhane önünde bıçaklı saldırı! Boğazından yaralandı, hayati tehlikesi var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.