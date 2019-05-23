“Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı”

BERLİN (AA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Enerji verimliliği için önem arz eden ve son yıllarda önemli iyileşmeler yaşanan demir yolu sektöründe, elektrifikasyon yatırımları için son 15 yılda toplam 2,4 milyar liralık harcama yaptık ve elektrikli hat uzunluğunu yüzde 166 arttırdık.” ifadesini kullandı.

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu’nda (ITF) Türkiye’yi temsil eden Turhan, "Küresel Bağlantıyı Geliştirmek: Ulaştırma, Enerji ve Telekomünikasyon Ağları" temalı Bakanlar Açık Oturumu’nda konuştu.

Turhan, günümüzde ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin ve refahın salt ulusal politikalardan değil, bölgesel ve küresel politikalardan da geçtiğini daha iyi idrak edildiğini söyledi.

Türkiye’nin ulaşım alanında yaptığı yatırımların temel hedefinin sadece ülke içinde çok modlu bağlantıyı sağlamak değil, koridor nosyonuyla kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek olduğunu anlatan Turhan, “Kıtaları birbirine bağlayan konumu ile Türkiye, yükselen Asya ekonomileriyle Avrupa ve Afrika arasındaki önemli ticaret güzergâhlarının üzerinde yer almaktadır. Bu sebeple, bölgesel ve bölgeler arası bağlantının geliştirilmesinde ülkemizin jeostratejik bir önemi vardır.” değerlendirmesinde bulundu.