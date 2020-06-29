Elektriğe ihtiyacı yok: Skoda Octavia G-Tec tanıtıldı! İşte özellikleri ve çıkış tarihi

Skoda Octavia G-Tec, Skoda'nın doğaya en az zarar vermek için ürettiği bir çözüm. Zira bildiğiniz üzere fosil yakıtlar daha çok emisyon salınımı gerçekleştirerek doğaya daha çok zarar veriyor. Daha önce birçok üretici gibi alternatif yakıtları sektör içinde kullanmaya başlayan Skoda, Skoda Octavia G-Tec'de bu kez oldukça farklı bir yakıt türü kullandı; CNG.

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ İLE ÇALIŞAN OTOMOBİL: SKODA OCTAVİA G-TEC

CNG, sıkıştırılmış doğal gaz demek. Skoda'nın yeni Octavia G-Tec modeli de bu yakıt türünü kullanarak yolculuklar yapmaya imkan veriyor. Böylece daha az emisyon salınımı gerçekleştiriliyor. Sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan Skoda Octavia G-Tec, 1,5 litrelik TSI motoruna sahip. Bu motorun yanında araçta üç CNG tankı ve 9 litrelik benzin deposu yer alıyor. Octavia G-Tec, sıkıştırılmış doğal gaz modundayken 100 kilometrede 3,4-3,6 kg arasında gaz tüketiyor. Benzinli modda tüketim 4,6 lt / 100 km olarak hesaplanıyor.

700 KM'E KADAR ARTIRABİLİYOR

Skoda Octavia G-Tec, CNG yani doğal gaz ile 500 kilometre menzil sunuyor. Bu değerin biraz düşük olduğunu söylemek gerek. Ancak aracın benzin modunu da işin içine kattığımızda Skoda Octavia G-Tec, toplam menzilini 700 kilometreye kadar artırıyor. Menzil ve tüketim bilgileri, anlık olarak otomobilin CNG modu için özel üretilmiş dijital gösterge panelinde gösteriliyor.